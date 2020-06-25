Son dakika haberi! CHP'li Gökçen'den cezaevinden tahliye edilen gazetecilere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Halkın haber alma hakkından yararlanması için çalışan araştırmacı gazeteciler suç işlememekte, tam tersine olası suçlara engel olmak için mücadele vermektedir." ifadesini kullandı.

Gökçen, yazılı açıklamasında, cezaevinden tahliye edilen gazeteciler Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

İddianamelerin, "gazetecilerin sadece gazetecilikten yargılandığını ve gazetecilik faaliyetinin suç olarak görüldüğünü" ortaya koyduğunu ileri süren Gökçe Gökçen, şunları kaydetti:

"Barış Terkoğlu, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser'in tahliyesi mutluluk verici olsa da Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın şahsında gazetecilik halen tutuklu. Halkın haber alma hakkından yararlanması için çalışan araştırmacı gazeteciler suç işlememekte, tam tersine olası suçlara engel olmak için mücadele vermektedir. Gazetecileri susturmak isteyenler, haksız tutuklamalarla ses çıkaranları caydırmak isteyenler er ya da geç başarısız olmaya, kumpas davaları ise çökmeye mahkumdur."