Son dakika haberi... CHP'li Öztrak: Bu yasa teklifi ile işçilerimize tuzak kuruluyor - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İktidar TBMM'ye adına 'mini istihdam paketi' dediği bir yasa teklifi getirdi. Bu yasa teklifi ile işçilerimize çok büyük bir tuzak kuruluyor" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, baro düzenlemesine tepki göstererek, "Çoklu baro demek, çoklu hukukun kapısını aralamak demek. Parçalanmış hukuk, parçalanmış devlettir. Parçalanmış hukuk, parçalanmış üniter yapıdır. 600 yıllık Osmanlı, parçalanıp yok olduysa bunun en önemli sebebi çoklu hukuktur. Biz itirazımızı Anayasa Mahkemesi'ne yaptık. Ülkemizi bölüp, parçalama projesi olan 'çoklu baro' yasasının iptali için Mahkemeye başvurduk" dedi.

'GERÇEK İŞSİZLİK ORANI 19,4'

Öztrak, Türkiye 'de 20-64 yaş arasındaki çalışma çağındaki nüfusta, bu yılın ilk 3 ayı itibarıyla, gerçek işsizlik oranının yüzde 19,4 olduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu: