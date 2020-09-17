Son dakika haberi... CHP'li Taşkın'dan EKPSS sınavı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... CHP'li Taşkın'dan EKPSS sınavı açıklaması Açıklaması

Son dakika haberi... CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "Kamuda KPSS puanıyla alım yapılırken eşzamanlı olarak EKPSS puanıyla da alım yapılmasını ve bu atamaların 2020 yılı bitmeden gerçekleştirilmesini savunuyoruz.

Son dakika haberi... CHP'li Taşkın'dan EKPSS sınavı açıklaması Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "Kamuda KPSS puanıyla alım yapılırken eşzamanlı olarak EKPSS puanıyla da alım yapılmasını ve bu atamaların 2020 yılı bitmeden gerçekleştirilmesini savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşkın, yaptığı yazılı açıklamada, EKPSS sınavının ertelenmesi ve 2020 yılı engelli atamalarının yapılmamasına ilişkin, pandemi nedeniyle ertelenen diğer merkezi sınavların çoğunun yaz döneminde yapıldığını, EKPSS'nin ertelenmesinin sorunlu ve haksız bir uygulama olduğunu savundu.

ÖSYM Başkanlığının bu kararı alırken, doğrudan engellilerle ilgili kamu kuruluşlarının ve bizzat engellilerin görüşlerinin alınıp alınmadığını soran Taşkın, "Eğer ilgili tüm taraflar konuyu detaylı biçimde değerlendirebilselerdi, sınavın nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda alternatif öneriler getirilebilirdi. Sözgelimi, EKPSS bu yıl çevrimiçi sınav sistemiyle gerçekleştirilebilirdi. Sınav güvenliğine yönelik ek tedbirlerle çevrimiçi sınav uygulaması tercih edilebilirdi. Bu alternatifin 2020 yılı içerisinde değerlendirilmesi halen mümkün görünmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Taşkın, EKPSS'nin pandemi koşulları gerekçe gösterilerek yapılmamasının, bazı çelişkili durumları da beraberinde getirdiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zamana kadar yapılmış olan sınavlara engelli ve kronik hastalığı olan adaylar katılabilmişlerdir. Bundan sonra yapılacak olan diğer tüm merkezi sınavlara da katılabileceklerdir. EKPSS için öne sürülen riskler bu adaylar için de mevcuttur. Kaldı ki engelliler haziran ayı başından beri çalışıyor, toplu taşıma araçlarına biniyor, işe gidip geliyor. Özel sektörde çalışanlar zaten hiçbir idari izin hakkından yararlanamıyor. Engelli ve kronik hastalığı olan sağlık çalışanları da görevleri başında.

EKPSS sınavının yapılmamasından kaynaklanan sorunlar, engellilerin kamu kurumlarına her yıl yapılan atamalarının bu yıl gerçekleştirilmemesi nedeniyle daha da derinleşmiştir. Her yıl sınav sonuçlarına göre ve kurayla en az bir defa atama yapılırken, 2020 yılında henüz atama yapılmamıştır. 2018 yılında 2150, 2019 yılında 1041 kadroluk atama yapılmışken, 2020 yılında bir atama süreci başlatılmamıştır."

"Pandeminin gerekçe gösterilmesi kabul edilemez"

Pandemi şartları ve kotaların doluluğa yakın olması gerekçe gösterilerek 2020 yılında engelli kamu çalışanı istihdam edilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirten Taşkın, "2020 yılının ilk altı ayında kamuya çok sayıda atama yapılmış olduğunu göz önüne aldığımızda, bu uygulamanın haksızlığı daha da iyi anlaşılacaktır. Sadece Sağlık Bakanlığı KPSS puanıyla farklı statülerde 50 bin personel almış ancak EKPSS puanıyla alım yapmamıştır. Gaziler, şehit yakınları ve devlet korumasında yetişenler için 2020 yılında üç bin atama yapılırken, istihdamda özel politika gerektiren engelliler için atama yapılmaması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Taşkın, şunları kaydetti:

"Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2020-Mart Engelli ve Yaşlı İstatistikleri Bülteni'ne göre, 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla toplam engelli kontenjan açığı 7119 olarak görünmektedir. 2020 yılında bu sayının daha da arttığını öngörebiliriz. CHP Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak, kamuda KPSS puanıyla alım yapılırken eşzamanlı olarak EKPSS puanıyla da alım yapılmasını ve bu atamaların 2020 yılı bitmeden gerçekleştirilmesini savunuyoruz. EKPSS sınavı 2020'de yapılsa bile sonuçlarının açıklanması gecikeceği için bu yıl içerisinde engelli atamalarının gerçekleştirilmesi ayrıca aciliyet kazanmaktadır. Söz konusu haksızlıkların giderilmesi için yapıcı önerilerimizle konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksel Taşkın, Engelli, KPSS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... CHP'li Taşkın'dan EKPSS sınavı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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