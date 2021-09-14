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CHP, tarım politikasını Selçuk'tan duyurdu - Son Dakika

CHP, tarım politikasını Selçuk'tan duyurdu

14.09.2021 12:55

- CHP, tarım politikasını Selçuk'tan duyurdu CHP Bursa Milletvekili ve Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal: "Çiftçiyi kalkındıramazsak tarımı kalkındıramayacağımızı herkes bilmeli" Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel: "Köy enstitüleri ruhunu günümüzde yaşatmak...

- CHP, tarım politikasını Selçuk'tan duyurdu

CHP Bursa Milletvekili ve Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal:

"Çiftçiyi kalkındıramazsak tarımı kalkındıramayacağımızı herkes bilmeli"

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel:

"Köy enstitüleri ruhunu günümüzde yaşatmak için çaba sarf ediyoruz"

İZMİR - CHP Bursa Milletvekili ve Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, " Türkiye'de Tarımın Durumu-AKP İktidarının 18 Yıllık Bilançosu" isimli kitabını, İzmir'in Selçuk ilçesinde hayata geçirilen Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde tanıttı. Sarıbal, tarımın çiftçiyle konuşulması gerektiğini belirterek, "Çiftçiyi kalkındıramazsak tarımı kalkındıramayacağımızı herkes bilmeli" dedi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel de kırsaldan şehirlere göçün engellenmesinin üretimin desteklenmesi ve doğru tarım politikalarıyla olabileceğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili ve Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önsözüyle yayımlanan, "Türkiye'de Tarımın Durumu-AKP İktidarının 18 Yıllık Bilançosu" isimli kitabının tanıtımını, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel'in Türkiye tarımına yönelik bütünsel çözümlerini hayata geçirmek üzere geliştirdiği model proje olan Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde gerçekleştirdi. Kitabın tanıtım programına Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile Sarıbal'ın yanı sıra CHP Denizli Milletvekili ve CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve çiftçiler katıldı.

Şengel: "Köy enstitüleri ruhunu günümüzde yaşatmak için çaba sarf ediyoruz"

Programda konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, CHP'nin tarım politikalarına ilişkin çıkardığı kitabın lansmanının Selçuk'ta gerçekleştirilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, "Biz, Efes Tarlası Yaşam Köyü adında bir vizyon ortaya koyduk. Bunu ortaya koyduğumuzda bu işi fikirleriyle destekleyen sayın Orhan Sarıbal'a teşekkürlerimi sunuyorum. Kırsaldan şehirlere göçün engellenmesi, ancak üretimin daha da desteklemesi ve doğru tarım noktalarının da aktarılabilmesiyle mümkün. Biz bu yüzden Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün içerisine bir toprak okulu kurduk. Biraz önce çocuklarımızı toprakla buluşturduk ama bunu rutin haline getirdik. Her eğitim alan çocuğumuz, bir sonraki yeni gelen üye çocuğumuza bildiklerini aktarıyor. Çünkü bizim kafamız şöyle çalışıyor: şapkadan tavşan çıkarmaya gerek yok. Eğitim diye ağzına pelesenk edenlerin sadece tarihe bakması gerekiyor. Bizim tarihten ders çıkarabileceğimiz, şu anda kendimize vizyon ettiğimiz köy enstitüleri ruhunu günümüzde yaşatmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Karaca'dan Şengel'e teşekkür

CHP Denizli Milletvekili ve CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise programda Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel ile yaşadığı bir anısını anlattı. Karaca, "Bir gün genel merkezdeki makamıma bir sepet geldi. Sepetin içini açtığımda Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel'in bize gönderdiği bir paketi gördüm. Fakat her paketin içindeki her ürünü çıkardığımda üzerinde o ürünü üreten arkadaşımızın ismi yazıyordu. Bu çok önemliydi. Çünkü emeğin, alın terinin mutlaka sahibi bilinmeli. O emeği değeri ismi geçen kadın arkadaşımızla birlikte yücelmeliydi. İnanın çok duygulandım. Hemen değerli belediye başkanımızı aradım. 'Bu zarafet, bu nezaket ve bu emeğe saygıdan dolayı sizi kutluyorum' dedim. Başkanımızı emeğe saygısından dolayı tekrar kutluyorum" diye konuştu.

Sarıbal: "Çiftçiyi kalkındıramazsak tarımı kalkındıramayacağımızı herkes bilmeli"

CHP Bursa Milletvekili ve Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal ise tarımın çiftçiyle konuşulması gerektiğini ifade ederek, "O yüzden çiftçiler burada, çok önemsiyorum. Çünkü çiftçiyi kalkındıramazsak tarımı kalkındıramayacağımızı herkes bilmeli. Tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Eksiğimiz, hatamız olabilir. Biz insanız. Ama o eksiğimizi de hatamızı sizlerle beraber gidermeye çalışacağız. Biz sözümüzü tuttuk, başkan sözünü tuttu ve bugün buradayız. Bu kitabın tanıtacağız. Buraya kadar gelen, emek veren üreticilerimize ve özelliklede kadın çiftçilerimizin ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, Gülizar Biçer Karaca'ya ve Orhan Sarıbal'a hediye takdim etti.

CHP, tarım politikasını Selçuk'tan duyurdu
CHP, tarım politikasını Selçuk'tan duyurdu
CHP, tarım politikasını Selçuk'tan duyurdu
CHP, tarım politikasını Selçuk'tan duyurdu
CHP, tarım politikasını Selçuk'tan duyurdu
CHP, tarım politikasını Selçuk'tan duyurdu
CHP, tarım politikasını Selçuk'tan duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Sarıbal, Selçuk, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP, tarım politikasını Selçuk'tan duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP, tarım politikasını Selçuk'tan duyurdu - Son Dakika
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