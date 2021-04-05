Son dakika haberi... Çiftçi tarlasında buldu, jandarma ekipleri imha etti - Son Dakika

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma havanı Jandarma ekipleri tarafından imha edildi

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Ovacık köyünde çiftçilik yapan bir vatandaş tarlasını sürdüğü sırada mühimmat buldu. Çiftçi olayı hemen Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından mühimmatın aydınlatma havanı olduğu anlaşıldı. Aydınlatma havanı Patlayıcı Madde İmha Timi'nce (PAMİT) fünye ile patlatılarak imha edildi. - SİVAS