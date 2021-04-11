- Çiftçiden alınan soğan ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir:

"Yurdumuzun 81 ilindeki vatandaşlarına, çiftçilerimizin ürettiği bu soğanlar ortalama 15 kiloluk bu çuvallarla ulaştırılacaktır"

ANKARA - Çiftçiden alınan soğanları vatandaşlara ücretsiz bir şekilde ulaştırmak için harekete geçtiklerini ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, "Ankara Polatlı'da soğan üreticilerimizin elindeki bu soğanları Toprak Mahsulleri Ofisimiz alarak, ihtiyaç sahibi vatandaşımıza dağıtımla görevlendirilmiştir. 81 ildeki vatandaşlarımıza, çiftçilerimizin ürettiği bu soğanlar ortalama 15 kiloluk bu çuvallarda ulaştırılacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçilerin elinde kalan soğanları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak için harekete geçti. Ankara Polatlı'daki depodan tırlara yüklenen soğanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkarken, piyasa fiyatına göre satın alınan soğanlar valilikler aracılığıyla ücretsiz bir şekilde ihtiyacı olan vatandaşlara verilecek ve bu sayede hem çitçinin hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek. Soğan deposunda açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan ve Ankara Tarım Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz da bu alınan bu kararın üreticiler ve vatandaşların adına sindirici olduğunu belirtilerek açıklamalarda bulundular.

"Çiftçilerimizin elindeki soğan stoklarının artmasına ve fiyat düşmesine neden olmuştur"

Korona virüs salgını sebebiyle yaşanan talep düşüklüğünün çiftçileri olumsuz etkilediğini belirten Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, "Pandemi sürecinde otel lokanta gibi toplu tüketim yerlerindeki talep düşüklüğü hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda önemli bir talep daralmasına neden oldu. Bu durumda çiftçilerimizin elindeki soğan stoklarının artmasına ve fiyat düşmesine neden olmuştur. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla dün Nevşehir ve Niğde de, bugün de Ankara Polatlı'da soğan üreticilerimizin elindeki bu soğanları Toprak Mahsulleri Ofisimiz alarak, ihtiyaç sahibi vatandaşımıza dağıtımla görevlendirilmiştir. 81 ildeki vatandaşlarımıza, çiftçilerimizin ürettiği bu soğanlar ortalama 15 kiloluk bu çuvallarda ulaştırılacaktır. Tohumu toprakla buluşturan çiftlerimizin ürettiği bu ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisimiz ve Bakanlığımızın koordinasyonunda vatandaşlarımızla buluşturan bir uygulama başlatılmıştır. Soğanlar kamyonlarımıza yüklenmeye ve ihtiyaç sahiplerimize ulaştırılmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Çiftçimiz ekmeye devam etsin"

Ürün sevkiyatına başladıklarını söyleyen Ankara Tarım İl Orman Müdürü Bülent Korkmaz ise, "Polatlı ilçemiz, ülkedeki en önemli soğan üretim merkezi. Bu sene tüketimdeki azalma, piyasalardaki daralma sebebiyle fiyatlarda bir düşme meydana gelmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bakanlığımız, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin harekete geçmesiyle 24 saat içerisinde ürünlerin alımına başlanması hakikaten saha da hem tarım çalışanlarımızı, hem çiftçilerimizi mutlu etti. Bugün itibariyle Polatlı ilçesinde bu ürün sevkiyatı başladı. Çiftçimizin, üreticimizin elinde ne kadar soğan varsa Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınacak ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacaktır. Çiftçimiz ekmeye devam etsin. Bakanlığımız her zaman çiftçinin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza valilikler yardımıyla ulaştırılacak"

Kısa süre içerisinde harekete geçtiklerini ifade eden TMO Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan, "Çiftçimizin elinde fazla ürün olduğu tespit edilince Cumhurbaşkanımızın bir talimatı oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü olarak biz de 24 saatte sahada ekiplerimizi seferber ettik. Finansman olarak, personel olarak ve diğer altyapı koordinasyonlarını sağladık. Dün itibariyle patatesi sevk etmeye başladık. 81 ile bu patates ve soğan teslim edilecek. Oradan da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza valilikler yardımıyla ulaştırılacak" şeklinde konuştu.