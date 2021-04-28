Son dakika haberleri | ÇİFTE CİNAYETTE 'SİLAH SESİ DUYULMASIN' DİYE TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞLAR - Son Dakika

Son dakika haberleri | ÇİFTE CİNAYETTE 'SİLAH SESİ DUYULMASIN' DİYE TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞLAR

28.04.2021 10:50

Edinilen son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, evinde tadilat yapan Salim Çatma (28) ve Soner Çatma'yı (34) öldürüp, cesetleri ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla tutuklanan Serkan Akgul (34) ile babası İsmail Akgül (55) ve Fatih Çilesiz (33) hakkında, 2'şer kez 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası'...

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, evinde tadilat yapan Salim Çatma (28) ve Soner Çatma'yı (34) öldürüp, cesetleri ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla tutuklanan Serkan Akgul (34) ile babası İsmail Akgül (55) ve Fatih Çilesiz (33) hakkında, 2'şer kez 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle dava açıldı. İddianamede, Serkan Akgül'ün evde kendisine ait uyuşturucu maddeyi almakla suçladığı Salim Çatma'yı ayağından vurduktan sonra konuşmalarından korkup, öldürmeye karar verdiği anlatılarak, "Ben Salim ve Soner'i öldürmeye çıkıyorum baba. Sen de traktörü çalıştır. Silah sesi duyulmasın" dediği, babasının traktörü çalıştırmasıyla iki işçiyi de vurarak öldürdüğü yer aldı.

Olay, geçen yıl 18 Temmuz'da, Nebioğlu beldesinde meydana geldi. Aynı köyden olan inşaat işçileri Salim ve Soner Çatma'dan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma, Salim ve Soner Çatma'nın en son Serkan Akgül'e ait evde tadilat yaptıklarını tespit etti. Evde yapılan incelemede duvarda ve eşyalarda kan izleri tespit edildi. Ekipler, ev sahibi Serkan Akgül ile babası İsmail Akgül'ün kaçtığını tespit etti. Evdeki 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında bulunan Fatih Çilesiz, Salim ve Soner Çatma'nın Serkan Akgül tarafından öldürüldüğünü ve ormana gömdüklerini itiraf etti. Fatih Çilesiz'in gösterdiği alanda arama yapan jandarma, Salim ve Soner Çatma'nın cesetlerini buldu. Evde yapılan aramalarda ise silah, uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

20 GÜN ORMANDA YAŞAMIŞLAR

Serkan Akgül ile babası İsmail Akgül,1 Eylül'de il girişinde jandarma ekiplerine teslim oldu. Serkan Akgül'ün cesetleri gömdükten sonra Fatih Çilesiz ile birlikte İstanbul'a uyuşturucu almaya gittiği ve Salim Çatma'nın annesinin oğlunu sormak için evlerine geldiğini öğrenmesinin ardından babasıyla uyuşturucu satışından elde ettiği 28 bin TL'yi alarak ormana kaçtıkları tespit edildi. İki gün evlerinin yakınındaki ormanda saklanan baba ve oğlunun ardından Bartın yakınlarındaki ormanlık alana geçtikleri ve 18 gün kaldıkları ortaya çıktı. Ardından Serkan Akgül'ün ulaştığı arkadaşı Erkan Ö. tarafından Zonguldak merkezindeki atıl durumda bulunan bir binaya götürüldükleri ve burada 1 hafta kaldıkları tespit edildi. Son olarak 3 bin TL karşılığında anlaştıkları kişi tarafından götürüldükleri İstanbul'da 2 hafta kalan Serkan Akgül ve İsmail Akgül, daha sonra Zonguldak il sınırına gelerek jandarmaya teslim oldu.

DAVA AÇILDI

Soruşturma kapsamında baba İsmail Akgül, Serkan Akgül ile suça yardım ettikleri iddiasıyla anne Döndü Akgül, akrabaları Müzeyyen G. ve arkadaşları Fatih Çilesiz ve Erkan Ö. tutuklandı. Döndü Akgül, Müzeyyen G. ve Erkan Ö. tutukluk hallerine yapılan itiraz sonucu 18 Kasım'da tahliye edildi. Cumhuriyet Savcısının soruşturmayı tamamlamasının ardından hazırlanan iddianame Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklardan İsmail, Serkan ve Döndü Akgül ile Müzeyyen G. ve Fatih Çilesiz hakkında 'kasten adam öldürme' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Erkan Ö. için ise ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

'BEN KİMSENİN CEZASINI YATAMAM, MESELEYİ HALLETMEYE GİDİYORUM'

İddianamede, Serkan Akgül'ün ilk olarak uyuşturucu maddeleri almakla suçladığı Salim'i bacağından vurduğunu ardından yakalanma korkusuyla Fatih Çilesiz'e, "Ben kimsenin cezasını yatamam. Gidip meseleyi hallediyorum. İkisini de öldüreceğim" dediği ve bir süre sonra babası İsmail Akgül'e, "Ben Salim ve Soner'i öldürmeye çıkıyorum. Sen de traktörü çalıştır, silah sesi duyulmasın" dediği ortaya çıktı. Ardından İsmail Akgül'ün traktörü çalıştırdığı ve gaza basarak gürültü yaptığı, Serkan Akgül'ün de Salim ve Soner Çatma'yı tabanca ile başlarından vurarak öldürdüğü tespit edildi. Serkan ve İsmail Akgül ile Fatih Çilesiz'in cesetleri traktörle ormana götürüp gömdükleri, Döndü Akgül ve Müzeyyen G.?nin ise evdeki kan lekelerini temizleyerek halıları yaktıkları belirlendi.

'CESETLER KOKMASIN DİYE ÜZERİNE KİREÇ DÖKTÜK'

Serkan Akgül ifadesinde evin tadilatında çalışan Salim ve Soner Çatma'nın kendisine ait uyuşturucu maddeleri aldığını düşündüğü için cinayeti işlediğini itiraf etti. Çıkan tartışmada sinirlerine hakim olamayarak Salim'i bacağından vurduğunu anlatan Serkan Akgül, "Bir süre sonra Salim ve Soner'in tabancayla vurduktan sonra silah seslerini duyan babam İsmail ve yengem Müzeyyen yanıma geldi. Babam ve Fatih ile birlikte kazma ve kürekleri alarak ormanda mezar kazdık. Ardından cesetleri traktörün römorkuna koyarak branda ile sardık. Cesetleri gömerek üzerini kapattık. Cesetler kokmasın diye üzerine kireç döktük. Dikkat çekmemek için ormanlık alandan ağaç kesip römorka yükledik" dedi.

İsmail Akgül ise oğlu ve Fatih Çilesiz ile birlikte traktörde mavi brandaya sarılı çöpleri atmak için ormana gittiklerini ardından ormanda odun keserek eve döndüklerini ileri sürdü. Oğlunun evden kaçacağı sırada Soner ve Salim'i öldürdüğünü kendisine söylediğini anlatan İsmail Akgül, "Bana, 'Benimle gelmezsen seni de öldürürüm' dedi. Evin alt tarafındaki ormanlık alana kaçtık. Oğlumun arkadaşı bize erzak getirdi. Bir süre sonra İstanbul'a gittik. Ardından teslim olmaya karar verdik. Zonguldak'a geldiğimizde otobüsteyken jandarma bizi yakaladı" diye konuştu. Sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Son dakika haberleri | ÇİFTE CİNAYETTE 'SİLAH SESİ DUYULMASIN' DİYE TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞLAR
Son dakika haberleri | ÇİFTE CİNAYETTE 'SİLAH SESİ DUYULMASIN' DİYE TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞLAR
Son dakika haberleri | ÇİFTE CİNAYETTE 'SİLAH SESİ DUYULMASIN' DİYE TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞLAR
Son dakika haberleri | ÇİFTE CİNAYETTE 'SİLAH SESİ DUYULMASIN' DİYE TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞLAR
Son dakika haberleri | ÇİFTE CİNAYETTE 'SİLAH SESİ DUYULMASIN' DİYE TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞLAR
Son dakika haberleri | ÇİFTE CİNAYETTE 'SİLAH SESİ DUYULMASIN' DİYE TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞLAR
Son dakika haberleri | ÇİFTE CİNAYETTE 'SİLAH SESİ DUYULMASIN' DİYE TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞLAR
Son dakika haberleri | ÇİFTE CİNAYETTE 'SİLAH SESİ DUYULMASIN' DİYE TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞLAR
Son dakika haberleri | ÇİFTE CİNAYETTE 'SİLAH SESİ DUYULMASIN' DİYE TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞLAR
Son dakika haberleri | ÇİFTE CİNAYETTE 'SİLAH SESİ DUYULMASIN' DİYE TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞLAR

İsmail Akgül, Zonguldak, Silah, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ÇİFTE CİNAYETTE 'SİLAH SESİ DUYULMASIN' DİYE TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞLAR - Son Dakika


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