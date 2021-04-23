Son dakika haberi! Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğünden bir çocuğa 23 Nisan sürprizi - Son Dakika

Yalova'nın Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir çocuğa sürpriz yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağırılan 8 yaşındaki Gözde Duru Taşkın'a polisler tarafından sürpriz yapılarak çeşitli hediyeler verildi.

İlçe Emniyet Müdürü Tanju Koşar, yaptığı açıklamada, Polis Haftası'nda kendilerini evine çağırıp pasta kesen Gözde Duru Taşkın'ın polisleri duygulandırdığını anımsatarak, "Bu güzel davranışını karşılıksız bırakmamak adına bizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kızımızı ağırladık. Bir ömür boyu başarılarının daim olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.