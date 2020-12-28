Son dakika haberi... Çığ şehidi, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Çığ şehidi, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı

28.12.2020 19:42
Son dakika haberi... Çığ şehidi, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Mirgesav üs bölgesinde çığ altında kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in (28) cenazesi, akşam saatlerinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğulandı.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Mirgesav üs bölgesinde çığ altında kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in (28) cenazesi, akşam saatlerinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğulandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Mirgesav üs böglesinin kardan kapanan yolunu açmaya çalışan askerlerin içerisinde bulunduğu iş makinesinin üzerine 26 Aralık günü saat 17.30 sıralarında çığ düştü. İhbar üzerine olay yerine bölgede bulunan hudut birlikleri, Hakkari JAK timi ve AFAD ekibi ulaşarak, arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda kar kütlesinin altından ağır yaralı olarak çıkarılan İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Özbent (30), kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Şehit asker Özbent'in cenazesi dün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından memleketi İzmir'e uğurlandı, çığda kayıp olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in cenazesi de bugün sabah saatlerinde bulundu.

Şehit Özdemir için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Parçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve asker katıldı.Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit Özdemir'in özgeçmişi okundu. Yapılan dualardan sonra şehit Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir'in cenazesi, ambulansla Yüksekova Sehalattin Eyyübi Havalimanına gönderildi. Buradan da memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.


Son dakika haberi... Çığ şehidi, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haberi... Çığ şehidi, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haberi... Çığ şehidi, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haberi... Çığ şehidi, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haberi... Çığ şehidi, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haberi... Çığ şehidi, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
Son dakika haberi... Çığ şehidi, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çığ şehidi, Hakkari'de törenle memleketine uğurlandı - Son Dakika


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