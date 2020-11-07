Son dakika haberi! Çığ şehidinin ismi, liselilerin sınıfında yaşayacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Çığ şehidinin ismi, liselilerin sınıfında yaşayacak

07.11.2020 08:16
Son dakika haberi! Çığ şehidinin ismi, liselilerin sınıfında yaşayacak, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre VAN'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığ sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın (28) ismi, memleketi Erzurum'daki Atatürk Anadolu Lisesi'nde oluşturulan modern sınıfa verildi.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde düşen çığ sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın (28) ismi, memleketi Erzurum'daki Atatürk Anadolu Lisesi'nde oluşturulan modern sınıfa verildi. Sınıfın açılışına katılan şehidin ailesi, duygu dolu anlar yaşadı.

Erzurum Gençlik Hareketi Platformu Başkanı Yunus Emre Kavaz'ın organizasyonuyla hayırseverler tarafından Yakutiye Atatürk Anadolu Lisesi'nde oluşturulan modern sınıfa, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın adı verildi. Sınıfın açılışı için Şehit Erat'ın İstanbul'da yaşayan ailesi memleketleri Erzurum'a davet edildi. Modern sınıfın açılışına, şehidin annesi Safiye, babası Adnan, erkek kardeşi Kadir, akrabalarının yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Recep Akgül katıldı.

OĞLUNU GÖZYAŞLARIYLA ANLATTIÇiçeklerle karşılanan acılı anne, açılış kurdelesini eşi ile birlikte kesti. Sınıfta oğullarının ismini ve fotoğrafını gören aile, duygu dolu anlar yaşadı. Anne Safiye Erat'a okulun görsel sanatlar atölyesinde bir öğrenci tarafından yapılan şehidin kara kalem portresi hediye edildi. Konferans salonunda öğrencilere bir konuşma yapan anne Safiye Erat, oğlunu anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Tahtaya 'Değerli annemiz sen bir Cihan armağan ettin vatana, bin Cihan feda olsun sana' yazılı sınıfı gezerken de duygulan acılı aile, emeği geçenlere teşekkür etti.Oğlunun Erzurum sevdalısı olduğunu, Van'da şehit olmadan 13 gün önce kendisini aradığını anlatan Safiye Erat, "Erzurum'da ev alma hayali vardı. 'Anne hazır ol Erzurum'u gezeceğiz' dedi. Onunla hep gurur duydum. Okul toplantılarına giderdim, öğretmenler 'Cihan'ın annesi misin? Bu çocuk bir yerlere gelecek' diyordu. Hiç yere bakmadım. İnşallah aileleri de buradaki çocuklarla gurur duyar. Temiz, mert, çömert, memleket sevdalısı, annelerini üzmeyecek, gurur duyduracak bir öğrenci olurlar" dedi. ACILI BABADAN ÖĞRENCİLERE NASİHATÖğrencilere nasihatte bulunan baba Adnan Erat, "Saygı, sevgi, dürüstlük üç şart var. Onları yaptılar mı başarı gelir. Hepsinin Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.Okul Müdürü Erhan Gürbüz de, "Şehidimiz adına okulumuza böyle güzide, anlamlı, kalıcı bir eser kazandırdıkları için şehidimizin ailesine, Yunus Emre Kavaz kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu sınıftan inanıyorum çok parlak öğrencilerimiz çıkacaktır. Öğrencilerimiz içinde çok güzel bir anı oldu" ifadelerini kullandı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 Şubat'ta çığ altında kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye giden ve yaşanan ikinci çığ sonucu şehit düşen Erzurumlu Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.


Son dakika haberi! Çığ şehidinin ismi, liselilerin sınıfında yaşayacak
Son dakika haberi! Çığ şehidinin ismi, liselilerin sınıfında yaşayacak
Son dakika haberi! Çığ şehidinin ismi, liselilerin sınıfında yaşayacak
Son dakika haberi! Çığ şehidinin ismi, liselilerin sınıfında yaşayacak
Son dakika haberi! Çığ şehidinin ismi, liselilerin sınıfında yaşayacak
Son dakika haberi! Çığ şehidinin ismi, liselilerin sınıfında yaşayacak
Son dakika haberi! Çığ şehidinin ismi, liselilerin sınıfında yaşayacak
Son dakika haberi! Çığ şehidinin ismi, liselilerin sınıfında yaşayacak
Son dakika haberi! Çığ şehidinin ismi, liselilerin sınıfında yaşayacak
Son dakika haberi! Çığ şehidinin ismi, liselilerin sınıfında yaşayacak
Son dakika haberi! Çığ şehidinin ismi, liselilerin sınıfında yaşayacak

Bahçesaray, Erzurum, Şehit, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çığ şehidinin ismi, liselilerin sınıfında yaşayacak - Son Dakika


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