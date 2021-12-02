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Baba şiddetine maruz kalmıştı! 'Cihan' bebek ile ilgili hastaneden açıklama geldi - Son Dakika

Baba şiddetine maruz kalmıştı! 'Cihan' bebek ile ilgili hastaneden açıklama geldi

02.12.2021 09:39

Gaziantep'te baba şiddetine maruz kalan 2 aylık bebeğin öldüğü yönündeki haberlere, tedavi gördüğü Gaziantep Özel ANKA Hastanesinden yalanlama geldi.

Gaziantep'te baba şiddetine maruz kalan 2 aylık bebeğin öldüğü yönündeki haberlere, tedavi gördüğü Gaziantep Özel ANKA Hastanesinden yalanlama geldi. ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, bebeğin tedavisinin yoğun bakımda titizlikle sürdüğünü dile getirdi.

Gaziantep'te, babası tarafından şiddete maruz kaldıktan sonra ağır yaralanan 2 aylık bebeğin Gaziantep Özel ANKA Hastanesindeki tedavisi sürerken, sosyal medyada yayılan bebeğin öldüğü ile ilgili paylaşımlara hastaneden cevap geldi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR, BEBEĞİN TEDAVİSİ TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR"

Bebeğin, durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Cengiz Bayram, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında şiddete uğrayan bebeğin öldüğüne dair haberler yayınlanmıştır. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cihan bebeğin hastanemiz yoğun bakımındaki tedavisi büyük bir titizlikle devam etmektedir. Cihan bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duasıdır. O nedenle doktor ve bütün çalışanlarımız ile sizlere Cihan bebek ile ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeğimizi mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. İnanıyoruz ki, sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin çabasıyla bebeğimiz yaşama yeniden gülümseyecektir" ifadelerine yer verdi.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Baba şiddetine maruz kalmıştı! 'Cihan' bebek ile ilgili hastaneden açıklama geldi
Baba şiddetine maruz kalmıştı! 'Cihan' bebek ile ilgili hastaneden açıklama geldi
Baba şiddetine maruz kalmıştı! 'Cihan' bebek ile ilgili hastaneden açıklama geldi
Baba şiddetine maruz kalmıştı! 'Cihan' bebek ile ilgili hastaneden açıklama geldi
Baba şiddetine maruz kalmıştı! 'Cihan' bebek ile ilgili hastaneden açıklama geldi

Cengiz Bayram, Gaziantep, Simurg, Ölü, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Baba şiddetine maruz kalmıştı! 'Cihan' bebek ile ilgili hastaneden açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baba şiddetine maruz kalmıştı! 'Cihan' bebek ile ilgili hastaneden açıklama geldi - Son Dakika
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