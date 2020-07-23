Yangın sırasında evlerde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, 3 katlı iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yangına, Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ile Karabük Orman İşletme Müdürlüğü arazözü tarafından müdahale edildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başköy köyünde Bilal Demir 'e ait 3 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki Nazik Sarı'ya ait 3 katlı eve sıçradı.

Karabük 'te çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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