Son dakika haberi! ÇIKAN YANGINDA PREFABRİK EV ALEV ALEV YANDI

Antalya'da bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında müstakil bir evin çatısına yapılan prefabrik ev, tamamen kullanılmaz hale geldi.Yangının kasıtlı çıkartılmış olabileceğini belirten ev sahibi Muhammet Karataş, şikayetçi oldu. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı. Yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3353 Sokak'ta müstakil bir evin çatısına yapılan prefabrik evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, prefabrik ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında prefabrik evde kimsenin olmaması faciayı önledi. Evindeki yangının kasıtlı çıkartıldığını iddia eden Muhammet Karataş, şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)