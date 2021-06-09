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Çıkardığı yangında anneanneyle torunu ölmüştü; sanık: Bende yangın çıkarma hastalığı olduğunu söylediler - Son Dakika

Çıkardığı yangında anneanneyle torunu ölmüştü; sanık: Bende yangın çıkarma hastalığı olduğunu söylediler

09.06.2021 11:56
Çıkardığı yangında anneanneyle torunu ölmüştü; sanık: Bende yangın çıkarma hastalığı olduğunu söylediler, System.String[]

ESENYURT'ta binada çıkardığı yangında anneanne ve torununun dumandan zehirlenerek ölümüne neden olan sanık Ahmet Tülek, "Neden yaptığımı bilmiyorum.

ESENYURT'ta binada çıkardığı yangında anneanne ve torununun dumandan zehirlenerek ölümüne neden olan sanık Ahmet Tülek, "Neden yaptığımı bilmiyorum. Çakmağımla kanepeleri tutuşturup dışarı çıktım. Karşı taraftan özür diliyorum. Böyle bir olayın yaşanmasından pişmanım" dedi. Yangında annesini ve kızını kaybeden müşteki Elif Şelimen, "Bu olay bir pardonla geçiştirilebilecek bir olay değil. Annem ve 9 yaşındaki kızım hayatta değil. Şikayetçiyim. İçerden çıkmasın" dedi. Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor aldırılmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Tülek SEGBİS'le duruşmaya katıldı. Maktul Suna Urtanur'un kızı Nazlı Urtanur, maktul Elanur Şelimen'in annesi Elif Şelimen ile babası Onur Şelimen duruşma salonunda hazır bulundu.

"KARŞI TARAFTAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Sanık Ahmet Tülek, duruşmadaki savunmasında cezaevinden yeni çıktığını belirterek, "Bayram arifesinde param olmadığından gündelik işlerde çalışmayı düşünüyordum. Gittiğim yerlerden elim boş döndüm. Psikolojik olarak bunalıma düştüm. Neden yaptığımı bilmiyorum. Birdenbire oluşan bir şeydi. Ölenleri ve ailelerini tanımam. Beni kimse yönlendirmedi. Kendi başıma yaptım. Olay günü binanın içine girdim. Bodrum katta kanepeler vardı. Yanımda sadece çakmağım vardı. Kanepeleri tutuşturup dışarı çıktım. Dumanlar çıktı, telaşa kapıldım. Doğalgaz vanasını kapattım. Oradakileri uyardım. Vatandaşlarla birlikte yardımcı oldum. Arka tarafa dolaştım, orada giriş varmış. Ateş ve dumanın olduğu yere gittim. Su taşıdım. Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Bir psikiyatrik tedavi görmedim. Kurumda psikologla görüştüm. Bende yangın çıkarma hastalığı olduğunu söylediler. Bende böyle bir hastalık var mı bilmiyorum. Varsa tedavim yapılsın istiyorum. Karşı taraftan özür diliyorum. Olayda üzerim kirlendi. Eve temiz gitmek için otelde üstümü çıkarıp çöpe attım. Duş aldıktan sonra eve gittim. Binaya rastgele girdim özel bir nedeni yoktu. Kimseye bir kastım yoktu. Böyle bir olay yaşanmasından pişmanım. Olay tarihinden önce hırsızlık ve yağma olaylarından tutuklandığım doğrudur" dedi.

"BU OLAY BİR PARDONLA GEÇİŞTİRİLEBİLECEK BİR OLAY DEĞİL"Maktuller Elanur Şelimen'in annesi, Suna Urtanur'un ise kızı olan müşteki Elif Şelimen duruşmadaki ifadesinde olayda yaralandığını belirterek, "Sadece çakmakla yapılacak bir şey değildi. Dışarı çıkmaya çalışırken yerler kaygandı. Soluduğumuz şey petroldü. 1. Kattaydık. Merdivenler bile kaygandı. Bu olay bir 'pardonla' geçiştirilebilecek bir olay değil. Annem ve 9 yaşındaki kızım hayatta değil. Şikayetçiyim. İçerden çıkmasın" diye konuştu. Maktul Suna Urtanur'un kızı Nazlı Urtanur beyanında "1 yıldır kötü günler geçiriyoruz. İki can gitti. biri 53 yaşında, diğeri 9 yaşındaydı. Sizin adaletinize ve vicdanınıza bırakıyorum" dedi.

"ANNENANNEM VE ABLAM ÖLDÜ"Ölen Elanur Şelimen'in 5 yaşındaki kardeşi Zeynep Şelimen'le Adli Görüşme Odasında konuşan görevli pedagog duruşmada ifade verdi. Zeynep Şelimen,  "Ablam ile anneannem yatıyordu. Dayım da salonda tek yatıyordu. Ben de annemle yatıyordum. Ses geldi. Annem beni kucağına aldı. Biz merdivenlerden kaydık. Dayım bize 'Dışarı çıkın' diye itekledi. Annenannem ve ablam öldü. Yapanı görmedim. Hiçbir ses duymadım. Sadece 'Dışarı çıkın' sesini duydum. Dışarı çıktık. Yüzüme su vurdular. Hastaneye gittik. Benden kan aldılar orada ağladım"dedi.

"BENİM DE ÇOCUKLARIM VAR"Sanık Ahmet Tülek söz alarak, "Özürle kapanacak bir şey değil. Benim de çocuklarım var. Yaptığım şeyden çok pişmanım" dedi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor aldırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Esenyurt İlçesi Atatürk Mahallesi'nde 28 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen ve Elanur Şelimen (9) ile Suna Urtanur'un (56) öldüğü olay anlatıldı. Sanık Ahmet Tülek'in apartmanın bodrumunda bulunan koltukları yaktığına ve sonrasında da yangının söndürülmesine yardım ettiğine yer verilmişti. Şüpheli Ahmet Tülek'in tüm dosya incelendiğinde öldürmek kastıyla yangın çıkarttığı ve çıkan yangın neticesinde Elanur Şelimen ile Suna Urtanur'un öldüğü, olay sonucunda Elif Şelimen, Can Sezer Urtanur ile mağdur Zeynep Şelimen'in yaralandığı belirtilmişti. Savcılık Tülek hakkında, "Yangın çıkarmak suretiyle iki kişinin ölümüne neden olma" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 kişiye karşı "Yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs" suçundan üçer kez 13 yıldan 20 yıla kadar, iki dairenin yangın nedeniyle zarar görmesi nedeniyle de ikişer kez "Mala zarar verme" suçundan 4 yıldan 16 yıla kadar toplamda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 47 yıldan 92 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.


- İstanbul

Esenyurt, Mahkeme, Yangın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çıkardığı yangında anneanneyle torunu ölmüştü; sanık: Bende yangın çıkarma hastalığı olduğunu söylediler - Son Dakika


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