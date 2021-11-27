Son dakika haberi! ÇİKOLATA VE ŞEKERDEN ELBİSELER PODYUMDA - Son Dakika

ANTALYA'da düzenlenen gastronomi festivalinde 4 kadın manken, çikolata ve şekerden yapılan elbiselerle podyumda yürüdü. Her biri için 12 kilo çikolata kullanılan elbiseler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

2'nci Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali, Expo 2016 fuar alanında ziyarete açıldı. 16 ülkeden 300'ün üzerinde yarışmacının katıldığı fuarda, ülkelerin birbirinden lezzetli yemekleri ünlü şeflerin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuarda en ilgi çekici etkinlik ise şeker ve çikolata defilesi oldu. Mankenler, tamamı çikolata ve şekerden yapılan elbiseleri giyerek podyumda yürüdü. Ziyaretçiler çikolata ve şeker elbiseli mankenleri cep telefonlarıyla görüntüledi.

12 KİLO ÇİKOLATA KULLANILDI

Akdeniz Şefler Kulübü Başkanı Bilal Yüreğir, çikolatadan elbise oluşturmanın oldukça zor olduğundan söz etti. Elbisenin imal sürecinde usta şeflerin görev aldığını belirten Yüreğir, "Vücut ısısını görünce eriyen bir formu var çikolatanın. Şeflerimiz çikolatayı çok başarılı işledi. 2 aydır çikolatalar üzerinde hem terzilik hem de ustalık yaptık. Çok fikir yürüttük. Çikolata defileleri normalde elbiseler üzerine küçük çikolatalar yapıştırılarak yapılıyordu. Bizimki tamamen farklı. Elbisenin tamamı çikolatadan yapıldı. Yapım aşamasında 30 kilodan fazla çikolata kullanıldı. Elbiseler ise 12-13 kilo arasında çikolata içeriyor" dedi.

Yorucu olsa da elbiseyi giyebildiği için memnun olduğunu belirten Sanem Çağlayan, "Dünya çapında değerli şeflerle birlikte burada olmaktan memnunum. Şaka maksatlı bazı izleyiciler 'Bir parça alıp tadına bakabilir miyim?' diye sesleniyor. Tabi öyle bir şey mümkün değil" dedi.

Çikolatadan bir başka elbiseyi giyen Tuğçe Özalp ise "Ağır ve güzel bir elbise. Çok yorucu ama çok güzel bir his. Tadına bakmadım ama yeniliyor. Çikolatayı da çok severim" diye konuştu.