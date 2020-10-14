Çıktığı ceviz ağacında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Sarunay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üzümlü Mahallesi'ndeki gölet yakınlarındaki bahçesinde bulunan ceviz ağacına çıkan 65 yaşındaki İbrahim Sarunay, bu sırada kalp krizi geçirdi.

Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçta kalp krizi geçiren ve yere düşen kişi yaşamını yitirdi.

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