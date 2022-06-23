Olay, Mimar Sinan Mahallesi 3033'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sabah erken saatlerde yoldan geçenler, elektrik direğinde asılı kot pantolonlu siyah tişörtlü kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, akıma kapılıp tellerde baş aşağı asılı duran kişinin Celal Çiftçi olduğu belirlendi. Çiftçi'nin, direkten indirilmesi için çalışma başlatıldı. Tellerdeki enerjinin kesilmesinin ardından itfaiye merdiveniyle ulaşılan Çiftçi'nin cansız bedeni, Osmaniye Devlet Hastanesi 'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Celal Çiftçi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.