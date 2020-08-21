Son dakika haberi: Çilingirle girilen evde 10 gün önce öldüğü ortaya çıktı

Son dakika haberi: DÜZCE'de Ömer Seyfettin Durmaz (65), yalnız yaşadığı evde evde ölü bulundu.

DÜZCE'de Ömer Seyfettin Durmaz (65), yalnız yaşadığı evde evde ölü bulundu. Durmaz'ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Beyciler Mahallesi 1095 Sokak'ta 2 katlı evde yalnız yaşayan Ömer Seyfettin Durmaz'dan haber alamayan ev sahibi Yakup Sevgeç, durumdan şüphelenip, geldi. Sevgeç, kapıyı açan olmayınca, evden de kötü kokular geldiğini fark edince polise haber verdi. Gelen polis ekibi, çilingir yardımıyla girdiği evde Durmaz'ın cesediyle karşılaştı. Durmaz'ın yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin ediliyor. Yapılan incelemenin ardından Ömer Seyfettin Durmaz'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Yapılan incelemenin ardından Ömer Seyfettin Durmaz'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi. Durmaz'ın öldüğünü haber alıp gelen yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Durmaz'ın yakınlarına, hazır bekletilen ambulansta müdahale edildi. Ömer Seyfettin Durmaz'ın gidecek yeri olmadığını belirten Yakup Sevgeç, "Aradım, cevap vermedi. Cevap vermeyince geleyim dedim. Bu ev benim, gidecek bir yeri yoktu, evi verdim. Öleli bir haftayı geçmiş. Fındık topluyordum, ben fındıktan geldim" dedi.



Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 12:43

Kaynak: DHA

Son Dakika

Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! İşte 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değeri

Yavru köpeği ezen minibüs şoförü ifade vermeye giderken çark etti: Ölmesine ben de üzüldüm

Yabancı uyruklu kadın, ünlü iş adamının evinde ölü bulundu

Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı

Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı

Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi

Fenerbahçe, Alper Potuk'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık

Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı

Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu

Tatil cenneti Marmaris'in sokaklarını aç kalan domuz sürüleri işgal etti

Arabanın lastiğini patlatan hırsızlar, yardım etme bahanesiyle sürücünün 130 bin lirasını çaldılar

Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum