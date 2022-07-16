Son dakika haberi: ÇİM ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haberi: ÇİM ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN

16.07.2022 15:14

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'da otellere hazır çim üreten bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

ANTALYA'da otellere hazır çim üreten bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangında alevler arasında kalan iki çim biçme makinesi de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Serik Caddesi Yenigöl Mahallesi'ndeki çim üretin bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yangın kısa süre içinde büyüdü. Gökyüzünü silah dumanların kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili polis, soruşturma başlatırken sera içinde bulunan iki çim biçme makinesi tamamen yandı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ÇİM ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: ÇİM ÜRETİM TESİSİNDE YANGIN - Son Dakika
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