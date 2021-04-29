Son dakika haberi: Çin: ABD'nin Çin'in etrafındaki sularda askeri faaliyetleri yüzde 20'den fazla arttı - Son Dakika

Son dakika haberi: Çin: ABD'nin Çin'in etrafındaki sularda askeri faaliyetleri yüzde 20'den fazla arttı

29.04.2021 14:57
Son dakika haberi: Çin: ABD'nin Çin'in etrafındaki sularda askeri faaliyetleri yüzde 20'den fazla arttı, System.String[]

Son dakika haberler... Çin Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasından bu yana ABD ordusunun Çin etrafındaki sularda askeri faaliyetlerinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20, gözlem faaliyetlerinin de yüzde 40'tan fazla arttığını bildirdi.

Çin Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmasından bu yana ABD ordusunun Çin etrafındaki sularda askeri faaliyetlerinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20, gözlem faaliyetlerinin de yüzde 40'tan fazla arttığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Vu Çien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin Çin'in etrafındaki Güney Çin ve Doğu Çin Denizi'nde yürüttüğü faaliyetleri değerlendirdi.

Vu, "ABD'de hükümetin göreve başlamasından bu yana ABD savaş gemilerinin Çin'in bulunduğu sularda faaliyetleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'den fazla, gözlem uçaklarının faaliyetleri de yüzde 40'tan fazla arttı." dedi.

ABD'yi sıklıkla Çin'in etrafındaki hava ve deniz alanlarına savaş uçağı ve gemisi göndererek faaliyette bulunmakla, bölgeyi askerileştirmekle, bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmekle itham eden Vu, "Çin, bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor." ifadesini kullandı.

ABD'ye "askeri kuvvetlerini sınırlandırması" çağrısı

ABD donanmasına ait "USS Mustin" destroyerin Çin'in uçak gemisi Liaoning görev grubunun rutin tatbikat ve eğitim faaliyetlerini yürüttüğü sırada Liaoning'i yakın mesafeden gözlemlediğine işaret eden Vu, ABD destroyerinin bu şekilde Çin'in ilgili aktivitelerine ciddi şekilde müdahalede bulunduğunu, iki tarafın savaş gemisinin seyrüsefer ve personel güvenliğini tehlikeye attığını, doğası itibarıyla oldukça kötü olduğunu dile getirdi.

USS Mustin destroyerine bölgeden ayrılması için uyarıldığını ve Washington yönetimine bu konuda nota verildiğini kaydeden Vu, ABD'yi "askeri kuvvetlerini sınırlandırması ve benzer vakaların meydana gelmesine izin vermemeye" çağırdı.

Liaoning uçak gemisi görev grubu, gün içinde Japonya'nın güneyindeki Okinawa eyaleti ile Miyakojima Adası'nın arasından geçmişti.

Vu, Hindistan, ABD, Japonya, Fransa ve Avustralya'nın Hint Okyanusu'nda son zamanlarda yaptığı tatbikatın Çin'i hedef aldığı iddialarına da değindi.

"İlgili ülkelerin güç gösterisi yapmasını, bölgenin askerileştirilmesini teşvik etmesini ve gruplar oluşturmasını değil bölgesel barış ve istikrarın yararına çalışmasını umuyoruz." ifadesini kullanan Vu, tatbikatın "kendilerini hedef almamasından memnuniyet duyacaklarını", alması durumunda da "korkmadıklarını" söyledi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Joe Biden, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çin: ABD'nin Çin'in etrafındaki sularda askeri faaliyetleri yüzde 20'den fazla arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil Sergen Yalçın'ın, Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi FIFA 21'de Haftanın Takımı'nda, Lyon maçında 2 gol ve 1 asist yapan Burak Yılmaz'a da yer verildi Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı         
16:31
Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var         
16:02
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak         
15:55
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı         
15:32
Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir         
15:02
2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi 2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi         
14:49
Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi         
14:47
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor         
14:06
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi         
11:42
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 16:53:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Çin: ABD'nin Çin'in etrafındaki sularda askeri faaliyetleri yüzde 20'den fazla arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement