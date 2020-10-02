Son dakika haberi! Çin Cumhurbaşkanı Jimping, Covid-19'a karşı mücadele eden Çinli kadınları övdü - Son Dakika

Son dakika haberi! Çin Cumhurbaşkanı Jimping, Covid-19'a karşı mücadele eden Çinli kadınları övdü

Son dakika haberleri: Çin cumhurbaşkanı bu açıklamayı Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "4. Kadın Konferansı 25. Yıl Dönümü Yüksek Düzeyli Etkinliği"nde yaptı.

Çin cumhurbaşkanı bu açıklamayı Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "4. Kadın Konferansı 25. Yıl Dönümü Yüksek Düzeyli Etkinliği"nde yaptı.

Jimping, Covid-19 salgınıyla savaşırken birçok kadın sağlık çalışanı, bilim insanı, toplum çalışanı ile gönüllünün tüm zorluklar ve riskler ne olursa olsun gece gündüz ön saflarda yer aldığını belirtti.

"40 BİNDEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANININ ÜÇTE İKİSİ KADIN"

Başkan, ülkesinin Covid-19'a karşı mücadelesinin en kritik anında, Çin'in dört bir yanından Hubei eyaletini destekleyen 40 binden fazla sağlık çalışanının üçte ikisinin kadın olduğunu ifade etti.

Xi, sözlerine şöyle devam etti: "Bir muhabir, henüz 20 yaşına bile gelmemiş genç bir hemşireye kendisinin hala küçük bir kız olduğunu ve başkalarının yardımına ihtiyaç duyduğunu söyledi. Hemşire cevap verdi; 'Virüsle savaşmak için koruyucu kıyafet giydiğimden artık küçük bir kız değilim! Bu diyalog insanları Çin'in dört bir yanına taşıdı. Genç hemşire gibi on binlerce Çinli kadın, virüsün getirdiği tehlikeye karşı durdular. Sağlık çalışanları hastalara olan ilgilerini, sevgilerini ve cesaretlerini sıkı çalışmaları ile kanıtladı. Sorumlulukları omuzladılar ve virüsün Çin'i sarsmasına engel olmak için fedakarlık yaptılar."

(İHA)

Son dakika haberi! Çin Cumhurbaşkanı Jimping, Covid-19'a karşı mücadele eden Çinli kadınları övdü
Son dakika haberi! Çin Cumhurbaşkanı Jimping, Covid-19'a karşı mücadele eden Çinli kadınları övdü
Son dakika haberi! Çin Cumhurbaşkanı Jimping, Covid-19'a karşı mücadele eden Çinli kadınları övdü
Son dakika haberi! Çin Cumhurbaşkanı Jimping, Covid-19'a karşı mücadele eden Çinli kadınları övdü

Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çin Cumhurbaşkanı Jimping, Covid-19'a karşı mücadele eden Çinli kadınları övdü - Son Dakika

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