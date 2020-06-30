Son dakika haberi! Çin'de 19, Güney Kore'de 43 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Son 24 saatte Asya ülkelerinden Çin'de 19, Güney Kore'de 43 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.



Şinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 11'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 19 vaka saptandı.

Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm görülmezken, toplam vaka sayısı 83 bin 531'e çıktı. Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Başkent Pekin'de 11 Haziran'da Şinfadi toptan gıda pazarıyla bağlantılı Kovid-19 vakalarının aniden yükselmesi sonrası salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilmiş, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu.

Şinfadi toptan gıda pazarı kapatılıp tüm çalışanlara test yapılmış ve pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesi karantinaya alınmıştı.

Kentte yeni açılan güzellik salonları ve berberlerde yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmaması salgının kontrol altına alındığının işareti olarak değerlendiriliyor.



Güney Kore'de 43 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte en az 20'si yurt dışı kaynaklı 43 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü, yeni can kaybının ise bulunmadığı bildirildi.

Yerel kaynaklı yeni vakaların 17'si başkent Seul ve çevresindeki kentleri kapsayan geniş alanda görüldü.

Bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenlerle bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Toplam vaka sayısının 12 bin 800'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 282 kişi yaşamını yitirdi.

Bu arada Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, ülkedeki vaka sayılarının artmayı sürdürmesi durumunda hükümetin daha güçlü sosyal mesafe önlemleri alacağını söyledi.