Son dakika haberi! Çin'de 19, Güney Kore'de 43 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Çin'de 19, Güney Kore'de 43 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Son dakika gelişmesine göre Son 24 saatte Asya ülkelerinden Çin'de 19, Güney Kore'de 43 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Son 24 saatte Asya ülkelerinden Çin'de 19, Güney Kore'de 43 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama


Şinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 11'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 19 vaka saptandı.

Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm görülmezken, toplam vaka sayısı 83 bin 531'e çıktı. Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Başkent Pekin'de 11 Haziran'da Şinfadi toptan gıda pazarıyla bağlantılı Kovid-19 vakalarının aniden yükselmesi sonrası salgının yayılmasını önlemek amacıyla eğitime geçici olarak ara verilmiş, spor ve sanat faaliyetleri gibi toplu etkinlikler geçici süreyle durdurulmuştu.

Şinfadi toptan gıda pazarı kapatılıp tüm çalışanlara test yapılmış ve pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesi karantinaya alınmıştı.

Kentte yeni açılan güzellik salonları ve berberlerde yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmaması salgının kontrol altına alındığının işareti olarak değerlendiriliyor.


Güney Kore'de 43 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte en az 20'si yurt dışı kaynaklı 43 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü, yeni can kaybının ise bulunmadığı bildirildi.

Yerel kaynaklı yeni vakaların 17'si başkent Seul ve çevresindeki kentleri kapsayan geniş alanda görüldü.

Bazı gece kulüpleri ve kiliselere gidenlerle bir e-ticaret şirketinin antreposunda çalışanlar arasında görülen yeni vakalar, son dönemde kentte salgının ivme kazanmasına yol açmıştı.

Toplam vaka sayısının 12 bin 800'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 282 kişi yaşamını yitirdi.

Bu arada Güney Kore Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, ülkedeki vaka sayılarının artmayı sürdürmesi durumunda hükümetin daha güçlü sosyal mesafe önlemleri alacağını söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:03 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi! Çin'de 19, Güney Kore'de 43 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika Dünya

Son Dakika

16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:46 9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu 15:44 Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz 15:05 Evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 11:06 Engelli adamı önce darbetti, sonra şikayetçi oldu 09:43 Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu 09:33 Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı 08:25 Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 01:13 Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu 23:55 Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 21:28 Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü 19:27 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
16:34
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
16:07
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
15:49
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
15:45
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
15:42
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
15:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 17:01:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Çin'de 19, Güney Kore'de 43 yeni Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]