Çin'de bir lunaparkta bulunan dönme dolapta meydana gelen teknik arıza sonucu salıncaklar yere düştü. Kaza sonucu 16 kişi yaralandı.
Olay, Çin'in Hunan eyaletindeki Shaoyang kentindeki bir lunaparkta meydana geldi. Lunaparktaki oyun makinelerinden dönme dolapta meydana gelen teknik arıza sonucu salıncaklar metrelerce yükseklikten düştü. Kaza sonucu 16 kişi yaralandı. Salıncakların düşme anları ise amatör kameralara yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Çin'de lunaparkta dönme dolap kazası: 16 yaralı - Son Dakika