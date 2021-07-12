Çin'de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp - Son Dakika

Çin'de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp

- Çin'de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp Çin'de Suzhou kentinde bir otelin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin kayıp olduğu açıklandı.

- Çin'de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp PEKİN - Çin'de Suzhou kentinde bir otelin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Çin'in Jiangsu eyaletindeki Suzhou kentinin Wujiang bölgesinde bulunan bir otelin binası çöktü. Olayın ardından 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Sivil savunma ekipleri, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, 3'ü kritik durumda toplam 8 kişi kurtarılırdı. Binanın yıkılma nedeni henüz bilinmezken soruşturma başlatıldı. Olay yerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

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