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Son dakika haberi! Çin'de otobüs ve kamyon çarpıştı: 8 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi! Çin'de otobüs ve kamyon çarpıştı: 8 ölü

02.12.2021 10:41
Son dakika haberi! Çin'de otobüs ve kamyon çarpıştı: 8 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi... Çin'in Anhui eyaletinde otobüs ve kamyonun çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Çin'in Anhui eyaletinde otobüs ve kamyonun çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Çin'in Anhui eyaletindeki Qianshan şehrinde bu sabah saatlerinde bir otobüs ve kamyon çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri ana caddede meydana gelen kazada yaralananların hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.

Kazanın neden meydana geldiği ile ilgili soruşturma başlatıldı. - PEKİN

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Çin'de otobüs ve kamyon çarpıştı: 8 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Çin'de otobüs ve kamyon çarpıştı: 8 ölü - Son Dakika
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