Son dakika haberi: - Çin'de sel felaketi: 5 ölü, 8 kayıp - Son Dakika

Sel nedeniyle bölgede birçok ev de hasar gördü.

Çin'in başkenti Pekin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde, etkisini artıran şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 5 kişi hayatını kaybetti. Selde kaybolan 8 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

PEKİN - Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti. Cadde ve sokakların su altında kaldığı başkent Pekin 'in güneybatısındaki Guizhou eyaletindeki Zunyi kentinde 8 kişi kayboldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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