Son dakika haberi! Çin'de sel suları dev Buda heykelinin ayaklarına ulaştı - Son Dakika

Çin'in Sichuan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle dünyanın en büyük Buda heykeli olan Leshan Budası'nın ayak parmakları sular altında kaldı.

Çin'de meydana gelen rekor yağışlar ülkedeki önemli yapıları da etkiliyor. Sichuan eyaletinde şiddetli yağışların ardından sel suları 71 metre uzunluğu ile dünyanın en büyük Buda heykeli olan Leshan Budası'nın ayak parmaklarına ulaştı. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı dev heykel 1940'lardan beri ilk kez sel riski ile karşı karşıya kaldı. Normalde su seviyesinin üzerinde olan heykel, 70 yılın en kötü sel felaketinden etkilendi.

Bölgede yaşayan 100 binden fazla kişi sel nedeniyle güvenli yerlere tahliye edildi. - SİCHUAN