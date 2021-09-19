Son dakika haberi: Çin'de yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişi öldü - Son Dakika

Çin'in güneybatısında yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişi öldü, 7 kişi kayboldu.
Xinhua'nın haberine göre, yetkililer, Guicou eyaletinde Zangkı Nehri'nde bir yolcu gemisinin battığını bildirdi.
Yetkililer 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin kurtarıldığını duyurdu.
Kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, gemide tam olarak kaç kişinin bulunduğunu tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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