Çin, Filistin halkının meşru haklarının teslim edilmesi için Filistin davasına desteğini yineledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, dün düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumun, Filistin meselesinin iki devletli çözümü yoluna bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Hua, Filistin meselesinin, bölgesel barış ve istikrar, uluslararası adalet ve vicdana etkisi olduğunu belirterek Pekin yönetiminin yakından takip ettiği bu meselenin barışçıl çözümüne yönelik çabaları desteklediğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi bir üyesi ve sorumlu bir ülke olarak Çin, Filistin meselesine kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözümün acilen gerçekleştirilmesine yönelik aralıksız çaba gösterilmesi için uluslararası toplumla çalışmayı sürdürme konusunda istekli." diye konuştu.

Çin'in Orta Doğu'da barış, istikrar ve kalkınmaya olumlu katkı sunmaya devam etme arzusunu da dile getiren Hua, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Filistin halkının yaşadığı zorluklara daha fazla ilgi gösterilmesi gerektiğini söyledi ve "Çin, salgına karşı Filistin'e yardım sağlamayı sürdürecek." dedi.