Son dakika haberi! Çin, Hindistan'dan deniz ürünleri ithalatını askıya aldı - Son Dakika

Çin, Hindistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle deniz ürünleri ithalatını yasakladı.
Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Genel Gümrük İdaresi, Hindistan'dan alınan mürekkep balığı ambalajlarında virüs tespit edilmesinin ardından deniz ürünlerinin ithalatının askıya alındığını duyurdu.
Yetkililer, ithal edilen ürünlerinde virüs riskini önlemek için dondurulmuş gıda denetimlerinin yoğunlaştırılacağı açıklamasında bulundu.
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edilmiş, toplam vaka sayısı 86 bin 307'ye yükselmişti.
Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
- Kaynak: AA
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