Son dakika haberi! Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi! Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

15.01.2021 09:29
Son dakika haberi! Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de tedavi altındaki hasta sayısı 1000'in üzerine çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de tedavi altındaki hasta sayısı 1000'in üzerine çıktı. Hindistan'da günlük vaka sayısı 16 binin altına inerken, Güney Kore'de son 4 gündür 500'lerde seyrediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı, 144 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 90'ı Hebei, 43'ü Heilongjiang ve 1'i Şensi eyaletlerinde, 1 vaka ise güneybatıdaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde tespit edildi.

Ülkede tedavi altındaki hasta sayısı 1001'e çıktı. Bunlardan 26'sının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Bu arada, Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen 66 yeni vaka görüldüğü bildirildi. Çin yönetimi, söz konusu nitelikteki vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 988 vaka tespit edildi, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 352 kişi ise iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 590 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 527 bin 683'e çıktı, virüs bulaşan 10 milyon 162 bin 738 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 191 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 151 bin 918'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke konumunda bulunuyor.

Yetkililer, 16 Ocak itibarıyla başta sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü kişilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29'u yurt dışı irtibatlı 513 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 71 bin 241'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1217'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 56 bin 536 kişi de sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de günlük vaka sayısı 25 Aralık 2020'de 1241'e ulaşarak "tepe noktasını" görmüş, ilerleyen günlerde çok kez 1000 eşiğinin üzerinde seyretmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar bugünden itibaren kullanılamayacak ABD Başkanı Trump'ın kendisini Beyaz Saray'daki odasına kapattığı ve kimseyle konuşmadığı iddia edildi Son dakika: Merkez Bankası 2021 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Bu sabah İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Survivor'a katılan Barış Özbek en çok aranan futbolcular arasına girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı
Sunucunun İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Sunucunun İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor         
10:18
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'dan ABD'ye gözdağı: Dünyanın en güçlü silahı devlet kanalında tanıtıldı         
10:05
Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler         
09:55
Şeyma Subaşı, sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi Şeyma Subaşı, sır gibi sakladığı sevgilisinin yüzünü ilk kez gösterdi         
09:45
Koronavirüs salgını nedeniyle devlet alacaklarını erteledi! İstihdamı korumak için destekler devam ediyor Koronavirüs salgını nedeniyle devlet alacaklarını erteledi! İstihdamı korumak için destekler devam ediyor         
09:28
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Oyuncu Korhan Herduman, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı Oyuncu Korhan Herduman, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı         
08:07
Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor         
23:13
Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti         
21:30
Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri         
20:39
Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi         
20:03
Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim? Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim?         
17:43
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 11:02:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei