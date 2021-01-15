Son dakika haberi! Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de tedavi altındaki hasta sayısı 1000'in üzerine çıktı. Hindistan'da günlük vaka sayısı 16 binin altına inerken, Güney Kore'de son 4 gündür 500'lerde seyrediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı, 144 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 90'ı Hebei, 43'ü Heilongjiang ve 1'i Şensi eyaletlerinde, 1 vaka ise güneybatıdaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde tespit edildi.

Ülkede tedavi altındaki hasta sayısı 1001'e çıktı. Bunlardan 26'sının durumunun kritik olduğu bildirildi.

Bu arada, Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen 66 yeni vaka görüldüğü bildirildi. Çin yönetimi, söz konusu nitelikteki vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 988 vaka tespit edildi, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 352 kişi ise iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 590 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 527 bin 683'e çıktı, virüs bulaşan 10 milyon 162 bin 738 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 191 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 151 bin 918'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke konumunda bulunuyor.

Yetkililer, 16 Ocak itibarıyla başta sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü kişilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29'u yurt dışı irtibatlı 513 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 71 bin 241'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1217'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 56 bin 536 kişi de sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de günlük vaka sayısı 25 Aralık 2020'de 1241'e ulaşarak "tepe noktasını" görmüş, ilerleyen günlerde çok kez 1000 eşiğinin üzerinde seyretmişti.