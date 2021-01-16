Son dakika haberi... Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi... Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

16.01.2021 10:35
Son dakika haberi... Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı salgının ortaya çıktığı Çin'de 100'ün üzerinde, Güney Kore'de yaklaşık bir haftadır 500'lerde seyrederken, Hindistan'da 16 binin altına indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı salgının ortaya çıktığı Çin'de 100'ün üzerinde, Güney Kore'de yaklaşık bir haftadır 500'lerde seyrederken, Hindistan'da 16 binin altına indi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı, 130 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 90'ı Hıbey, 23'ü Heylongciang eyaletlerinde 2'si de başkent Pekin'de görüldü.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 88 bin 118 vaka tespit edildi, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 370 kişi ise iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 158 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 542 bin 841'e çıktı, virüs bulaşan 10 milyon 179 bin 715 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 175 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 152 bin 93'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke konumunda bulunuyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katıldığı bir törenle Kovid-19 aşı kampanyası başlatıldı.

Aşı kampanyasında Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Hindistan'da üretilen "AstraZeneca" aşısıyla Bharat Biotech şirketi ve Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi'nin ortak geliştirdiği "Covishield ve Covaxin" aşıları kullanılacak. İki aşıya da kısıtlı acil kullanım onayı verildi.

Bu çerçevede ilk etapta 30 milyondan fazla sağlık çalışanı ile 50 yaş ve üzerinde riskli grupta bulunan yaklaşık 270 milyon kişiye aşı vurulması planlanıyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 33'ü yurt dışı irtibatlı 580 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 71 bin 820'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 19 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1236'ya ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 57 bin 554 kişi de sağlığına kavuştu.

Güney Kore'de günlük vaka sayısı 25 Aralık 2020'de 1241'e ulaşarak "tepe noktasını" görmüş, ilerleyen günlerde çok kez 1000 eşiğinin üzerinde seyretmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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