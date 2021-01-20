Son dakika haberi: Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi: Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

20.01.2021 08:41
Son dakika haberi: Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayıları, salgının ortaya çıktığı Çin'de 100, Hindistan'da 10 binin üzerinde seyrederken, Güney Kore'de ise yeniden 400'ün üzerine çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayıları, salgının ortaya çıktığı Çin'de 100, Hindistan'da 10 binin üzerinde seyrederken, Güney Kore'de ise yeniden 400'ün üzerine çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 15'i yurt dışı kaynaklı, 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 46'sı Cilin, 19'u Hıbey, 16'sı Heylongciang eyaletlerinde, 7 vaka da başkent Pekin'de görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 88 bin 557 vaka tespit edildi, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 449 kişi iyileşti.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Son salgın vakalarının, ülkenin güneyine göre, daha soğuk hava koşullarının bulunduğu kuzeydoğu bölgesi ve Rusya sınırına yakın eyaletlerde yoğunlaştığı görülüyor.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 13 bin 823 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 595 bin 660'a çıktı, 10 milyon 245 bin 741 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 162 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 152 bin 718'e yükseldi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin bugün Butan, Maldivler, Bangladeş, Nepal, Myanmar ve Seyşeller gibi ülkelere Kovid-19 aşısı göndermeye başlayacağını açıkladı.

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında 454 bin 49 kişiye aşı vuruldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 31'i yurt dışı irtibatlı, 404 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 73 bin 518'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1300'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 60 bin 180 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede başkent Seul ve çevresindeki bölgede sıkı kısıtlamaların yer aldığı 2,5 diğer kentlerde ise 2. aşama tedbirler 31 Ocak'a kadar uzatıldı.

Güney Kore'de günlük vaka sayısı, 25 Aralık'ta 1240 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Geçen hafta 500 civarında seyreden vaka sayısı, son 2 gündür 400'ün altında görülüyordu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Çin, Hindistan ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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