Son dakika haberi! Çin, Hong Kong'da uygulanacak "ulusal güvenlik yasası"nın detaylarını açıkladı - Son Dakika

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK), Hong Kong'da uygulanacak "ulusal güvenlik yasası" kapsamında bölgede doğrudan Çin hükümetine bağlı ulusal güvenlik komisyonu kurulacağını bildirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, yaklaşık 170 kişiden oluşan UHK Daimi Komitesi, başkent Pekin'de 2 ayda bir düzenlediği toplantıda Hong Kong için çıkarılan güvenlik yasasının bazı detaylarını açıkladı.

Yasa çerçevesinde Hong Kong yerel hükümeti, Çin merkezi hükümetine karşı sorumlu olacak ve merkez hükümet tarafından yönetilecek "ulusal güvenliği koruma komisyonu" kuracak.

Yeni kurulacak komisyona Hong Kong Baş Yöneticisi başkanlık edecek. Komisyonda Çin merkezi hükümetinin atayacağı bir "ulusal güvenlik danışmanı" yer alacak. Ayrıca "özel durumlar" dışında bu kanunu ilgilendiren diğer suç vakalarına Hong Kong mahkemeleri bakacak.

Yasa, Çin merkezi hükümetini yıkmaya teşebbüs, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkelerin karşı çıktığı yeni yasa, Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açıyor.

Bölgedeki Çin yanlısı siyasiler, yasanın Hong Kong'da ağustosta yürürlüğe girebileceğini öne sürüyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam ilgili yasanın "Çok küçük bir grubu cezalandıracağını" açıklamıştı. Bölgenin UHK'deki tek delegesi Tam Yiu-chung, Çin makamlarının, Hong Kong mahkemeleri tarafından bakılmasını uygun bulmadığı davalarda yargılamaların Çin'de yapılabileceğini duyurmuştu.

Çin hükümetince 2003'te Hong Kong'da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protestolar düzenlenmiş ve Pekin yönetimi geri adım atmıştı.