Son dakika haberi: Çin'in Ekvator Ginesi'nde askeri üs kurmayı planladığı iddia edildi - Son Dakika

Çin'in, Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Ekvator Ginesi'nde daimi askeri üs kurmayı planladığı ileri sürüldü.

The Wall Street Journal'ın ABD istihbaratına dayandırdığı haberine göre, Çin, Ekvator Ginesi kıyısında ilk kalıcı askeri üssünü kurmak istiyor.

Haberde, Çin'in askeri üs kurma planına dair detaylı bilgi verilmezken, Pekin yönetiminin Atlantik'teki askeri varlığının, bölgede ABD'ye yönelik tehditleri artıracağı yorumu yapıldı.

Ayrıca haberde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer'ın Ekim 2021'de Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile Çin'in teklifini reddetmesi için görüştüğü iddia edildi.

-Çin- Afrika ilişkisi

Afrika kıtasında ana borç veren ülke konumunda bulunan Çin, kıta ülkelerini kendisine borçlandırarak "farklı bir sömürgecilik modeli denemekle" suçlanıyor.

ABD merkezli William&Mary's Küresel Araştırma Enstitüsüne bağlı AidData verilerine göre, Çin, 2000-2017 döneminde toplamda 843 milyar dolar borç vererek dünyanın en alacaklı ülkesi konumunda bulunuyor.

Afrika kıtasıyla 2019'da 208 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan Çin, Afrika'nın en önemli ticaret ortağı olmaya devam ediyor.