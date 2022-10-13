Son dakika haberi... Cinayet, 17 yıl sonra tansiyon aletindeki parmak iziyle çözüldü

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 2005 yılında Rukiye Toyran (85), yalnız yaşadığı evde 12 bıçak darbesiyle öldürüldü. Polisin kurduğu özel ekip, 17 yıl sonra tansiyon aletindeki parmak izinden tespit ettiği Tekin Dalda'yı (40) yakaladı. Dalda, diğer delillerin de toplanmasının ardından tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği, 2005 ve sonraki yıllara ait faili meçhul olayların aydınlatılmasına ilişkin özel ekip kurdu. Yaklaşık 1 yıl önce çalışmaya başlayan özel ekip, Söke ilçesinde 2005 yılında yalnız yaşadığı evinde 12 bıçak darbesiyle öldürülen ve olay yerinde bulunan tansiyon aletindeki parmak izinin kime ait olduğunun tespit edilemediği ve yeteri kadar delil bulunmadığı için faili belirlenemeyen Rukiye Toyran cinayetinin dosyasını yeniden ele aldı.