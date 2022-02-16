KAYSERİ'de komşusu Evren Karaca'yı (40) av tüfeğiyle vurarak öldüren Faruk Kahraman'ın (29) müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Kahraman, "Evren Karaca'nın oğlu mahallemizde top oynuyordu. Topun otomobilime gelmesi nedeniyle kendisine kızdım. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Evren Karaca kürekle kapıya vurunca tüfek sesi sandım. Annemi ve kendimi korumak amacıyla gözlerimi kapatarak ateş ettim" dedi. Sanık Kahraman'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Olay, geçen yıl, 1 Eylül saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Danışmend Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede oynayan Evren Karaca'nın oğlunun attığı top, komşuları Faruk Kahraman'ın otomobiline isabet etti. Kahraman çocuğa kızdı. Çocuk da durumu babası Evren Karaca'ya anlatınca iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Faruk Kahraman, evden aldığı av tüfeğiyle Evren Karaca'yı vücudunun 4 yerinden yaraladı. Evren Karaca hayatını kaybetti, gözaltına alınan Faruk Kahraman ise tutuklandı.Olayla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede sanık Kahraman hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.DAVA BAŞLADIKayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde sanık Kahraman'ın yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Faruk Kahraman ile ölen Evren Karaca'nın şikayetçi yakınları hazır bulundu. Aracına bilerek 'top atıldğını' iddia eden sanık Kahraman, "Komşumuz olan Evren Karaca'nın oğlu mahallemizde top oynuyordu. Ben de oynadığı topun otomobilime gelmesi nedeniyle kendisine kızdım. 'Bir daha çekerseniz, topunuzu keserim' dedim. Ardından Evren Karaca, 'Ben de seni keserim' dedi. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Abdest alıp, namaz kılmaya gideceğim sırada, kardeşiyle evimizi bastılar. Evren Karaca kürekle kapıya vurunca tüfek sesi sandım. Annemi ve kendimi korumak amacıyla gözlerimi kapatarak ateş ettim" ifadelerini kullandı.Evren Karaca'nın yakınları ise şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Faruk Kahraman'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dinlenmeyen tanığın dinlenmesine ve dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Duruşma sonrası, Evren Karaca'nın yakınları, "suçladıkları yeter" diye bağırırken, annesi ise, "Oğlumu kara toprağa soktu. Ciğerimi yaktı. Allah onlara da inşallah yaşatır" diye bağırdı.
Kaynak: DHA
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