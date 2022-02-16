KAYSERİ'de komşusu Evren Karaca'yı (40) av tüfeğiyle vurarak öldüren Faruk Kahraman'ın (29) müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık Kahraman, "Evren Karaca'nın oğlu mahallemizde top oynuyordu. Topun otomobilime gelmesi nedeniyle kendisine kızdım. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Evren Karaca kürekle kapıya vurunca tüfek sesi sandım. Annemi ve kendimi korumak amacıyla gözlerimi kapatarak ateş ettim" dedi. Sanık Kahraman'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay, geçen yıl, 1 Eylül saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Danışmend Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede oynayan Evren Karaca'nın oğlunun attığı top, komşuları Faruk Kahraman'ın otomobiline isabet etti. Kahraman çocuğa kızdı. Çocuk da durumu babası Evren Karaca'ya anlatınca iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Faruk Kahraman, evden aldığı av tüfeğiyle Evren Karaca'yı vücudunun 4 yerinden yaraladı. Evren Karaca hayatını kaybetti, gözaltına alınan Faruk Kahraman ise tutuklandı.