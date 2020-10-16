Cinayet şüphelileri jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı - Son Dakika

Cinayet şüphelileri jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı

16.10.2020 20:24

İzmir'in Menderes ilçesinde işlenen cinayetin ardından eğlence merkezinin kamera kaydının bulunduğu hard diski sökerek yok eden cinayet şüphelileri, jandarma ekiplerince iz takip köpekleriyle yapılan arazi çalışmalarının ardından yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde işlenen cinayetin ardından eğlence merkezinin kamera kaydının bulunduğu hard diski sökerek yok eden cinayet şüphelileri, jandarma ekiplerince iz takip köpekleriyle yapılan arazi çalışmalarının ardından yakalandı.

Olay, 10 Ekim'de saat 23.30 sıralarında Çamönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence merkezinin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde M.C.A. isimli şahsın kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahla öldürüldüğü ihbarı üzerine adrese Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA AİT HARD DİSKİ SÖKMÜŞLER

Olayın ardında geniş çağlı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay çevresinde ve gece kulübünde yaptıkları araştırmalarda, olayın faillerinin bulunmasını engellemek maksadıyla gece kulübünde bulunan güvenlik kamerasına ait hard diskin yok edildiğini tespit etti. Bunun üzerine iz takip köpekleriyle işletme ve çevresi ile olay mahallinde geniş çaplı aramalarda bulunan ekipler, hard diski ve olayda kullanılan bir silah ile kanlı tişört buldu. Ayrıca olayda kullanılan bir diğer silah ise şüphelilerden birisine ait aracın stepne bölgesinde saklanmış halde bulundu.

3 ZANLI TUTUKLANDI

Delillerin incelenmesinin ardından 9 şüpheli, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(İHA)

Cinayet şüphelileri jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı
Cinayet şüphelileri jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı
Cinayet şüphelileri jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı
Cinayet şüphelileri jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı
Cinayet şüphelileri jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı
Cinayet şüphelileri jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı

Menderes, Jandarma, Cinayet, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet şüphelileri jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı - Son Dakika

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