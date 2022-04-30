Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı - Son Dakika
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Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı

30.04.2022 17:01

Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı Muğla'nın Yatağan ilçesi Mesken Mahallesinde araç içinde eski eşi ile birlikte sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra firar eden zanlı olay yerinden kuş uçumu 8 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bitkin vaziyette Jandarma...

Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesi Mesken Mahallesinde araç içinde eski eşi ile birlikte sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra firar eden zanlı olay yerinden kuş uçumu 8 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bitkin vaziyette Jandarma ekiplerince yakalandı.

Yatağan-Kavaklıdere yolu Mesken Mahallesi yolu üzerinde 34 GB 6384 plakalı araç içinde bir kadın cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde 35 yaşındaki Sevim Yılmaz'ın bıçak darbeleri sonucu öldüğü ortaya çıktı. Araçta bulunan 25 yaşındaki Özgür Dağ'ın ise 112 ambulansı ile Yatağan Devlet Hastanesine sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin ardından firari şüpheli 51 yaşındaki Özay Kayar'ın olduğu tespit edildi. Özay Kayar'ın yakalanması için Muğla Komando Tabur Komutanlığından 4 Jandarma Komando timi, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığından JASAT Timi, Jandarma İstihbarat Timi, Muğla İl Jandarma Komutanlığından bir iz takip arama timi, Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığından 2 Jandarma Asayiş timi, ile birlikte Olay Yeri İnceleme timi görevlendirildi.

Yapılan arma faaliyetleri sonucu cinayet şüphelisi Özay Kayar, olay yerine kuş uçumu 8 kilometre mesafede Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Yayla mevkiinde Ormanlık arazide bitkin vaziyette yakalandı. İz Takip köpeği tarafından bulunan Özay Kayar'ın sağlık durumunun iyi olmadığı ortaya çıktı.

Cinayet şüphelisi Özay Kayar, 112 Ambulansı ile önce Yatağan Devlet Hastanesine, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde jandarma ekiplerinin gözetiminde tedavi altına alındı.

Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı
Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı
Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı
Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı
Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı
Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı
Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı
Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayet zanlısı ormanlık alanda bitkin vaziyette yakalandı - Son Dakika


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