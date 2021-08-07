Son dakika haberi... Çine'de orman yangınına müdahale sürüyor; 6 mahallede bazı evler boşaltıldı (3) - Son Dakika

Aydın 'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına, Azerbaycan 'dan destek geldi. 200 asker, Çine'nin kırsal Akçaova Mahallesi'ndeki yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Otobüslerle bölgeye gelen Azerbaycan askerlerini gören köylüler ise duygusal anlar yaşadı.

Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti