Edinilen bilgiye göre, 48 SF 444 plakalı otomobil Kuruköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak yoldan çıktı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye , Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan iki kişiyi otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Çine'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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