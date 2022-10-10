Son dakika haberi... Çine'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Çine'de trafik kazası: 3 yaralı

10.10.2022 09:54
Son dakika haberi... Çine'de trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Çine ilçesinde yoldan çıkarak takla atan araçtaki üç kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde yoldan çıkarak takla atan araçtaki üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 48 SF 444 plakalı otomobil Kuruköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak yoldan çıktı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan iki kişiyi otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Çine'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Çine'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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