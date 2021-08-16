Aydın'ın Çine ilçesinde bir madende ve mezbahada meydana gelen kazalarda 2 işçi yaralandı.
Yolboyu Mahallesi'ndeki bir maden firmasında çalışan M.Ö'ye, madende iş makinesi çarptı.
Hafif şekilde yaralanan ve Çine Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, buradaki müdahalenin ardından taburcu edildi.
Aynı mahalledeki mezbahada çalışan Ş.G, hayvan kesimi yaptığı sırada karnından yaralandı.
Çine Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Çine'deki iş kazalarında 2 işçi yaralandı - Son Dakika