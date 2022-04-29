Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evinde yaşanan tartışma üzerine kayınpederini öldüren ve aileden 4 kişiyi daha yaralayan, kendisi de ağır yaralanan Mehmet Ali Kızıl, hastanede hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Çamlıca Mahallesi Osmanlı Sokak'ta yaşanan olayda boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin bulunduğu eve gelen Mehmet Ali Kızıl, ile Necmeddin Dindaş ve Hayrettin Dindaş arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Mehmet Ali Kızıl, bıçakla kayınpederi Necmeddin Dindaş'ı, kayınbiraderi Hayrettin Dindaş'ı, boşanma aşamasındaki eşi Müberra Kızıl'ı, Rahime Dindaş'ı ve yengesi Hatice Dindaş'ı yaralarken kendisi de ağır yaralanmıştı.

Aldığı bıçak darbeleriyle Necmeddin Dindaş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Mehmet Ali Kızıl da kavga sonucu ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Mehmet Ali Kızıl'ın da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR