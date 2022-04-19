Hatay'ın İskenderun ilçesinde 9 yaşındaki kızını bıçakla öldüren kadın, ardından intihar teşebbüsünde bulundu.

Çay Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katında eşinden ayrı yaşayan Bahar Berberci S. (33) henüz bilinmeyen nedenle kızı Elif Eylül S'yi (9) kalp bölgesinden yaraladı.

Kadın, aynı bıçakla kendisini de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayıp asit olduğu değerlendirilen madde içti.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadın ve kızını İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Elif Eylül S, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bahar Berberci S'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.