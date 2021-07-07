Cinnet getiren kadın, kızını ve iki torunu silahla vurdu - Son Dakika

Cinnet getiren kadın, kızını ve iki torunu silahla vurdu

ANKARA - Başkentte cinnet getiren anneanne kızını ve iki torunu silahla vurarak öldürdü. Ardından da intihar etmek isteyen kadın aynı silahla kendi vurarak ağır yaralandı.

Olay, Mamak'taki Şehit Hanifi Mutlu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ö.A. ile kızı M.A. arasında ailevi meseleden dolayı kavga çıktı. Sinirlerine hakim olamayarak cinnet getiren anne Ö.A. kızı M.A.'yı ve torunları M.A. ile Ö.İ.A.'yı evde bulunan tabancayla vurarak öldürdü. Sonrasında kendi canına da kıymak isteyen katil anneanne aynı silahla kendini de vurdu. Ağır yaralanan Ö.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken durumunun ağır olduğu öğrenildi. M.A. ile iki çocuğunun cansız bedeni ise Adli Tıp morguna kaldırılırken olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Olayı anlatan çevre sakinlerinden Ali Osman Akdoğan ise, "Annesi kızıyla beraber burada tartışıyorlar. Annesi önce 23 yaşındaki kızını vuruyor. Sonra geliyor bir ve iki yaşında, kızının çocuklarını vuruyor. Silah ruhsatsızmış. Ölenler yabancı değildi tanıdıklarımızdı. Daha önce böyle kavgaları olduğunu hiç duymadım" şeklinde konuştu.