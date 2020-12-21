Son dakika haberi! Cinsel istismardan yargılanan şeyhin evinde keşif yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! Cinsel istismardan yargılanan şeyhin evinde keşif yapıldı
21.12.2020 13:11
Son dakika haberlerine göre SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 'Uşşaki şeyhi' Eyüp Fatih Şağban'ın evinde mahkeme heyeti tarafından keşif yapıldı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 'Uşşaki şeyhi' Eyüp Fatih Şağban'ın evinde mahkeme heyeti tarafından keşif yapıldı.
Kendisini 'Uşşaki şeyhi' olarak tanıtan ve Akyazı'nın Kuzuluk Mahallesi'ndeki villasında oturan Eyüp Fatih Şağban, yanında yaşayan müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahkemece tutuklandı. Şağban'ın yargılanmasına Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ay başlandı. Mahkeme heyeti tarafından sanık Eyüp Fatih Şağban'ın yaşadığı evde keşif yapılırken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Son Dakika Fatih Terim, Galatasaray kariyeri boyunca 31 maç ceza aldı Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz Avrupa Birliği, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu gündemiyle toplanıyor Yeni dönem başladı! Cuma günleri ve bayramlarda elektrik kesme işlemi yapılmayacak At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı Ortağının aracına bomba yerleştiren uyanık, meydana gelen erken patlamada ağır yaralandı Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı 30 metrelik ağaçlara çıkıp topluyorlar! Künarın kilosu 500 liradan satılıyor