Son dakika haberi... Cinsel saldırı suçundan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Cinsel saldırı suçundan 1 kişi tutuklandı
15.12.2020 11:57
Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir'de evine çağırdıkları erkek şahsı önce darp edip ardından cinsel saldırıda bulunan 1 kişi tutuklandı.
Nevşehir'de evine çağırdıkları erkek şahsı önce darp edip ardından cinsel saldırıda bulunan 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, İbrahimpaşa Mahallesi Işık Sokakta arkadaşını evine davet eden M.A. burada önce arkadaşını darp etti ardından da ise cinsel saldırıda bulundu. Darp edilip cinsel saldırıya uğrayan mağdur şahıs emniyete giderek suç duyurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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