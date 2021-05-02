Son dakika haberi: Cip ile motosikletin tehlikeli yarışı kamerada - Son Dakika

Eskişehir- Ankara çevreyolunda yarışan bir motosiklet ve SUV tipi araç trafikte korku dolu anlar yaşatırken, tehlikeli yarış araç içi kamerasıyla görüntülendi.

Eskişehir-Ankara çevreyolunda Ankara istikametine doğru giden bir motosiklet ile lüks cip yarışa tutuştu. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda yarışan motosiklet ve SUV aracın sürücüleri yaptıkları ani manevralarla yürekleri ağza getirdi. Trafikte seyir halinde olan başka bir aracın iç kamerasıyla görüntülenen yarış anları adeta pes dedirtti. Yüksek hızda seyreden iki araç saniyeler içerisinde trafikte gözden kayboldu. - ESKİŞEHİR