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CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ - Son Dakika

CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ

15.02.2022 11:33

HATAY'da yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne cip çarptı.

HATAY'da yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne cip çarptı. Kazada 56 koyun ile 2 eşek öldü.

Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi Çevre Yolu'nda, saat 04.00 sıralarında sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 31AIK 242 plakalı cip, 2 kişi tarafından yolun karşısına geçirilmeye çalışılan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada sürüdeki 56 koyun ile 2 eşek öldü.

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ
CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ
CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ
CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ
CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ
CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ
CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ
CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ
CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ

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Kuzeytepe, Antakya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: CİP SÜRÜYE DALDI; 58 KOYUN ÖLDÜ - Son Dakika
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