Cip yayaya, otomobil de cipe çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Cip yayaya, otomobil de cipe çarptı: 3 yaralı

10.10.2022 21:23

Cip yayaya, otomobil de cipe çarptı: 3 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip, yolun karşısına geçen çocuğa çarptı.

Cip yayaya, otomobil de cipe çarptı: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip, yolun karşısına geçen çocuğa çarptı. Bu sırada duran cipe arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir eden Ali Talha C. yönetimindeki 16 BOU 28 plakalı cip, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Emre D.'ye çarptı. Çarpmanın ardından duran cipe, arkasından gelen Murat B. yönetimindeki 09 JL 536 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaya çocuk ile araçların sürücüleri yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Emre D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cip yayaya, otomobil de cipe çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cip yayaya, otomobil de cipe çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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